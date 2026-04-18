İlk Hac kafilesi yola çıktı

İstanbul’da 120 hacı adayından oluşan ilk hac kafilesi, İstanbul Havalimanı’ndan dualar eşliğinde mukaddes beldelere uğurlandı. Kafilenin gidişi dolayısıyla havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde uğurlama merasimi düzenlendi.

Burada konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Arif Cevlek, hac ibadetinin manevî önemine değinerek, hacı adaylarının Allah’ın davetine icabet ettiğini, bu yolculuğun büyük bir lütuf olduğunu söyledi. Hacı adaylarını tebrik eden Cevlek, “Rabbimizin sevdiği kullarından olmanız hasebiyle bu kutlu davete mazhar oldunuz. Cenab-ı Hakk’ın davetine ‘Lebbeyk’ diyerek çıkacağınız bu yolculuğun hayırlara vesile olmasını, menzilinizi mübarek kılmasını diliyorum” dedi. Hacı adaylarından yalnızca kendileri için değil, yakınları, ülke ve İslâm âlemi için de dua etmelerini isteyen Cevlek, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel’in hac ibadeti boyunca hacı adaylarıyla birlikte olacağını sözlerine ekledi. AA

