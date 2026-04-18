Fenerbahçe'nin borcu 27 milyarı geçti

18 Nisan 2026, Cumartesi 17:00
Fenerbahçe Kulübünün 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 dönemini kapsayan raporuna göre toplam borç 27 milyar 293 milyon lira olarak açıklandı.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan rapora göre enflasyon düzenlemelerinin yapılmasının ardından Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 8 milyar 997 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 91 milyon lira ve toplam borcun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğunu duyurdu.

 

Mehmet Vodina, finansal tabloların yanı sıra bilanço dışında izlenen yükümlülükler olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

"Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler dolayısıyla 28 Şubat 2026'dan sonra ödenecek maç başı ücretler hariç garanti ücretler vardır, toplamı 12 milyar 823 milyon TL'dir. Bu yükümlülük, oyuncuların performanslarına bağlı olarak zaman içinde artı ya da eksi yönde değişiklikler gösterecektir. Bu dönemde 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 ve 2030-2031 sezonlarına dek 2 milyar 165 milyon TL tutarlarında reklam, sponsorluk ve loca gelirleri tahsil edilmiştir."

AA

    "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"

    Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin

    Çocuklarımızı dijital dünyadan koruyalım

    'Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek'

    Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

    İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak

    Fenerbahçe'nin borcu 27 milyarı geçti

    İlk Hac kafilesi yola çıktı

    Polisler okullarda

    İsrail esirlere işkence yapıyor

    Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

    Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu

    Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem

    "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek"

    Niğde’de 111 hafız icazet aldı

    Sorumlu yayıncılık yapılmalı

    İyi örnek olamadık

    Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - Türkiye’nin ihtiyacı: Hak, hukuk, hürriyet ve demokrasidir

    Dinç: Hayırla meşgul olmamız lâzım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
    Genel

    Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin
    Genel

    Çocuklarımızı dijital dünyadan koruyalım
    Genel

    'Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek'
    Genel

    Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
    Genel

    İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Kayseri kitap fuarında: “Okuyan ve okutan şehir”

