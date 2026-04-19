"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin

19 Nisan 2026, Pazar 02:21
OKULLARDA ARTAN ŞİDDET OLAYLARI VE UYUŞTURUCU KULLANIM YAŞININ DÜŞMESİ KARŞISINDA BAŞTA YÖNETİCİLER VE AİLELER OLMAK ÜZERE HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR.

ENDİŞELER HAFİFE ALINMASIN - BU BİR BEKA PROBLEMİ - SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Dr. Şeref Menteşe, okullarda artan şiddet olayları ve uyuşturucu kullanım yaşının düşmesine dikkat çekerek, “Hamaset değil, sonuç üreten gerçek bir mücadele istiyoruz” dedi.

Son günlerde okullarda yaşanan saldırı olayları, gençler arasında şiddet vakalarının artması ve uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşmesi toplumda ciddi bir endişe oluştururken, güvenlik ve önleyici politikaların yetersizliği yeniden tartışma konusu oldu. Gelecek Partisi YK Üyesi Dr. Şeref Menteşe yaşanan gelişmelerin münferit olmadığını belirterek, “Bu endişe hafife alınamaz. Bu mesele geçiş- tirilemez. Bu konu günlük siyasî polemiklerle örtülemez” dedi.

Toplumu içten zayıflatıyor

Uyuşturucu ve şiddetin yalnızca adlî bir mesele olarak görülemeyeceğini vurgulayan Menteşe, “Uyuşturucu yalnızca bireysel bir suç başlığı değildir; uyuşturucu, aileyi çökerten, gençliği hedef alan, toplumu içten zayıflatan çok yönlü bir tehdittir. Şiddet yalnızca adli bir dosya değildir; şiddet, toplumun ruhunu bozan bir çürüme işaretidir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı kim koruyacak?”

“Eğitimde güvenlik sorunu yalnızca okul idaresinin meselesi değildir; bu, doğrudan doğruya bir gelecek meselesidir” diyen Menteşe, “Bugün toplumun vicdanında büyüyen esas isyan şudur: Çocuklarımızı kim koruyacak? Okul çevrelerini kim güvenli hale getirecek? Uyuşturucuya karşı kim gerçekten tavizsiz bir mücadele yürütecek? Gençliği suça, şiddete ve yozlaşmaya iten iklime karşı kim gerçek ve kalıcı adımlar atacak?” diye sordu. 

Somut adım çağrısı

Gençliği suça, şiddete ve yozlaşmaya iten ortamın değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Menteşe, “Biz artık slogan istemiyoruz. Biz artık hamaset istemiyoruz. Biz artık yalnızca görüntü veren değil, sonuç üreten bir kamu iradesi istiyoruz. (...) Bu, meşru ve vicdani bir toplumsal çağrıdır. Artık yeter. Bu milletin evlatları sahipsiz değildir. Bu milletin vicdanı hâlâ ayaktadır. Bu milletin talebi nettir: Güvenli okul. Güvenli sokak. Güçlü aile. Caydırıcı devlet. Adil hukuk. Ve unutulmasın: Bir millet gerçekten konuşmaya başladığında, duyulması gereken sadece sesi değil… haklılığıdır” dedi.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin

