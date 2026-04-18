"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Niğde’de 111 hafız icazet aldı

18 Nisan 2026, Cumartesi 10:49
Niğde’de eğitimlerini tamamlayan 111 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünce Niğde Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen törende, kısa video gösteriminin ardından Kur’ân-ı Kerîm okundu. Vali Nedim Akmeşe, programın açılışındaki konuşmasında, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti. Hafızlığın Kur’ân’ın lafzını ve ruhunu nesilden nesle aktaran müstesna bir hizmet olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Akmeşe, “İl Müftülüğümüze bağlı Kur’ân kurslarımızda eğitim gören 42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 öğrencimizin hafızlık tesbit sınavını başarıyla geçerek bu şerefli unvana erişmiş olmaları bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Her bir evladımızı yürekten tebrik ediyorum.” dedi. 

AA

