Niğde’de 111 hafız icazet aldı

Niğde’de eğitimlerini tamamlayan 111 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünce Niğde Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen törende, kısa video gösteriminin ardından Kur’ân-ı Kerîm okundu. Vali Nedim Akmeşe, programın açılışındaki konuşmasında, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti. Hafızlığın Kur’ân’ın lafzını ve ruhunu nesilden nesle aktaran müstesna bir hizmet olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Akmeşe, “İl Müftülüğümüze bağlı Kur’ân kurslarımızda eğitim gören 42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 öğrencimizin hafızlık tesbit sınavını başarıyla geçerek bu şerefli unvana erişmiş olmaları bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Her bir evladımızı yürekten tebrik ediyorum.” dedi. AA

