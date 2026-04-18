"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ

Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

18 Nisan 2026, Cumartesi 16:16
İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek son 24 saatte Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, perşembe gece yarısı yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes sonrası son 24 saatte ilk kez Lübnan'a saldırı yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "Sarı Hat" olarak isimlendirilen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tutulan bölgeye Hizbullah mensuplarının yaklaştığı ileri sürüldü.

Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu iddiasına yer verilen açıklamada, ateşkes sonrası İsrail ordusunun havadan ve karadan Lübnan’ın güneyinde çeşitli bölgelere saldırılar yaptığı belirtildi.

Sahadaki İsrail birliklerini desteklemek amacıyla topçu ateşi açıldığına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah altyapısının vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda saldırıları yürüttüğünün altı çizildi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

AA

