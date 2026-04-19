"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Yeni Asya Neşriyat Kayseri kitap fuarında: “Okuyan ve okutan şehir”

19 Nisan 2026, Pazar 01:57
17-26 Nisan tarihleri arasında, 8’incisi gerçekleşecek olan kitap fuarı, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında başladı.

KAYSERİ / YENİ ASYA - EKREM DONBALOĞLU

Sadece Kayserili okuyucularla sınırlı kalmayıp çevre illerdeki kitapseverlerin de yoğun katılımıyla gerçekleşen fuar, geçtiğimiz senelerde de ziyaretçi rekoru kırarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştı. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık’ın birlikte organize ettiği fuarda, her gün yazar-okur söyleşileri ve imza günleri tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın vizyonunu ‘Okuyan ve okutan şehir.’ olarak çizen Kayseri Belediyesi, aynı zamanda fuar alanına, üniversite ve yurtlar bölgesinden kalkan ücretsiz ulaşım imkânı da sunuyor.

10.00 ile 20.00 arası boyunca, bircok yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuarda, Yeni Asya Neşriyat standı ise 210 numaralı stantta okuyucularını ve sadık takipçilerini 10 gün boyunca bekliyor olacak.

Son olarak bu fuarların Risale-i Nur’un intişarına aralanan kapılar olduğunu idrakle Yeni Asya Neşriyat adına bu kıymetli hizmete siz değerli okuyucularımızın ziyaretlerinizi beklediğimizi belirtmiş olalım.

