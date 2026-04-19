İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak

Gençlerin, çocukların kısa videoları hızlıca kaydırırken hiçbir duyguyu tam olarak yaşayamadığına dikkat çeken Uzman Psikolog Hatice Kübra Tongar, “Anne babalara hemen bugün ilk adım olarak yapmamız gereken şeyi söyleyeceğim, video kaydırmayı kaldıracağız” dedi.

Dijital içerikleri kısa videolarda hızlı bir şeklide kaydırarak tüketmenin zararları üzerine bir video yayınlayan Hatice Kübra Tongar, çocukları teknolojiden tamamen uzaklaştıramasak da video kaydırma işinden uzak tutmak gerektiğini anlattı.

Kısa videolarda hüzünlü, neşeli, korku içerikli videoların çok hızlı bir şekilde arka arkaya görülmesi durumunda beynin o görüntüleri gerekli duyguyu hissedebilecek kadar işleyemediğini ifade eden Tongar, “Video kaydırırken hiçbir duyguyu tam olarak yaşayamadan, tam olarak hissedemeden, empati duygumu uyandıracak şekilde deneyimleyemeden hep başka bir duyguya geçiyorum. Çocuklarımız duygusal olarak küntlük yaşıyor artık. Paralize oluyoruz hepimiz. Duyguyu hissedemiyoruz” dedi.

Birinin birine zarar verebilmesinin en temel sebebinin karşısındakinin acısını hissedememesi olduğunu ifade eden Tongar, “Şunu (kaydırmayı) bugün evden kaldırıyoruz arkadaşlar. Bir şey izlenecekse uzun videolar, çizgi filmler, filmler, ailece oturalım beraber izleyelim. Çocuğumuzun eline telefonu verip video kaydırmasına izin vermeyelim” dedi.

Naciye Kaynak Doyran-İstanbul

