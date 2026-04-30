Gençler ne işte, ne okulda

OECD-2025 raporuna göre Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 31,3’ünün yani her üç gençten birinin ne eğitimde, ne istihdamda, ne de herhangi bir meslekî eğitimde/stajda olduğunu, boş boş evde oturup sokakta gezdiğini kaydeden, DESAM (Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Gençliğimizin yaşadığı işsizlik, mesleksizlik, bunalım, depresyon ve umutsuzluğun sorumlu olanların ise kendi koltuğunu ve kendi cebini düşünen günümüz siyasetçilerdir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

OECD'nin raporunu değerlendiren Avcı, "Bugün bu rakamı değil, bir utancı konuşuyoruz. Bir istatistiği değil, bir neslin sessiz çığlığını konuşuyoruz. Çünkü mesele sadece ekonomi değildir. Mesele sadece eğitim değildir. Mesele, memleketin geleceğinin göz göre göre heba edilmesidir. Bugün Türkiye'de milyonlarca genç ne iştedir, ne okuldadır, ne de geleceğe umutla bakabilmektedir. Dünyada bunun adı bellidir: NEET. Yani çalışmayan, okumayan, mesleki eğitimde olmayan işsiz güçsüz aylak gençler sorunu" diye konuştu. "Neden torpili olan yürüdü, sahipsiz kimsesiz referanssız dürüst çalışkan gençler süründü?" sorusunu soran Avcı, "Bugün saraylarda hazırlanan pembe tabloların dışında, Anadolu'nun gerçeği bambaşkadır. Gençler artık iş aramıyor; çıkış arıyor." dedi. GENÇLİĞİ KAYBEDİLEN BİR ÜLKENİN GELECEĞİ KOLAY KOLAY GERİ GELMEZ Gürkan Avcı açıklamasında şunları söyledi: "Türkiye'nin yolları bozuksa tamir edilir. Binaları eskiyse yenilenir. Ekonomi zayıfsa düzeltilir. Ama gençliği kaybedilen bir ülkenin geleceği kolay kolay geri gelmez. Ey müsrif ve şımarık iktidar sahipleri… Rakamlarla oynayabilirsiniz. Ekranları boyayabilirsiniz. Manşetleri satın alabilirsiniz. Ama işsiz gezen gencin sessizliğini susturamazsınız."

