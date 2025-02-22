İç savaşın Suriye’ye maliyeti 800 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Suriye’ye yönelik hazırlanan ön sosyoekonomik etki değerlendirme raporu yayınlandı.
Çatışmaların sürdüğü 14 yıl boyunca Suriye’de 800 milyar dolarlık GSYH kaybı yaşandığı ve 2011’den beri GSYH’nin yarı yarıya azaldığı hesaplanıyor.
Suriye’de halihazırda her 4 kişiden 3’ü insanî yardıma muhtaç ve sağlık, eğitim, gelir yoksulluğu, işsizlik, gıda güvensizliği, su ve sanitasyon, enerji ve barınma gibi temel alanlardan kalkınma desteğine ihtiyaç duyuyor.
AA