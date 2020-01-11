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İdlib'de 17 sivil daha öldü!

11 Ocak 2020, Cumartesi 23:00
Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 17 sivil öldü.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha, Binneş ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 7, Binneş köyünde 6, Neyreb köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçaklarının bombardımanında öldü.

Saldırılarda en az 50 sivil yaralanırken, devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını bildirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.

İdlib'deki son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

AA

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