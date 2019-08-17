İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil öldü

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, bir aileden çoğu çocuk 6 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ilçesi, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Hazarin, Rekaya, Nukeyyer, Şeyh Mustafa ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Esed rejiminin hava saldırıları sonucu Deyr Şarki köyünde bir aileden çoğu çocuk 6 sivilin öldüğünü, 3 sivilinin yaralandığını söyledi. Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı düzenledi. AA

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