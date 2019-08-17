"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil öldü

17 Ağustos 2019, Cumartesi 13:43
Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, bir aileden çoğu çocuk 6 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ilçesi, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Hazarin, Rekaya, Nukeyyer, Şeyh Mustafa ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Esed rejiminin hava saldırıları sonucu Deyr Şarki köyünde bir aileden çoğu çocuk 6 sivilin öldüğünü, 3 sivilinin yaralandığını söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı düzenledi.

AA

Etiketler: İdlib, hava saldırısı, sivil
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi

    İdlib'de siviller feryat ediyor: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu?''

    Husiler Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırdı

    İstanbul'da sağanak yağış

    Dijital bağımlılıkla mücadele için yeni adım

    Özel okul fiyatları ne durumda?

    'Gelebilseydi onun için koyun kesmeyi planlıyordum'

    Hong Kong’da protestolar devam ediyor

    Norveç'te camiye saldıran terörist, suçlamaları kabul etti

    Libya'dan uluslararası topluma 'sessizlik' tepkisi

    İsrail Gazze'ye saldırdı, Doğu Kudüs'te de 15 Filistinliyi yaraladı

    Marmara'ya sağanak uyarısı

    Dualarla yad edildiler...

    Trump'tan Cammu Keşmir çağrısı

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

    Çöp ithalatında ciddî artış

    Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

    Grönland'den Trump'a: Satılık değiliz

    Süper Lig sürprizle başladı

    İdlib'de tansiyon düşmüyor: Rus uçaklarının son saldırısında 13 sivil daha öldü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Şeref Mert

    Ürgüplü Ahmet Çakmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan GÜLER

    “Yazı serileri” veya bir “köşe”de kitap yazmak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.