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25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama emri çıkabilir

25 Nisan 2024, Perşembe 19:45
İsrail medyası, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini yazdı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, "İsrail'de üst düzey yetkililere karşı gelecek günlerde uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimaline ilişkin gizli bir görüşmenin" yapıldığı belirtildi.

Haberde, "İsrail'de üst düzey yetkililerin edindiği bilgilere göre, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimali var." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, UCM'nin uluslararası tutuklama emri çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" da dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarıldı.

Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililerin, UCM'nin söz konusu kararı alması durumunda, Ukrayna savaşı sebebiyle "Rusya'ya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik uygulanan tedbirleri akla getiriyor." dediği ifade edildi.

İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediğini belirtti.

Haberde, Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Konseyi'nin, UCM'nin alması muhtemel kararı görüşmek üzere yarın toplanmasına karar verildiği kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

AA

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