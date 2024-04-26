Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkabilir

İsrail medyası, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması ihtimalini değerlendirdiğini yazdı.

İsrail medyası, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması ihtimalini değerlendirdiğini yazdı. İsrail’de yayın yapan Kanal 13’ün haberinde, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde, “İsrail’de üst düzey yetkililere karşı gelecek günlerde uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimaline ilişkin gizli bir görüşmenin” yapıldığı belirtildi. Haberde, “İsrail’de üst düzey yetkililerin edindiği bilgilere göre, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimali var” ifadesi kullanıldı. Görüşmede, UCM’nin uluslararası tutuklama emri çıkarması durumunda, İsrail’in aralarında “UCM’nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması” da dahil olmak üzere bir dizi “acil önlem alınmasını” onayladığı kaydedildi. Temaslarda bulunacak Haberde, Netanyahu’nun UCM’nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarıldı. Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Mike Herzog’un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedildi. Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililerin, UCM’nin söz konusu kararı alması durumunda, Ukrayna savaşı sebebiyle “Rusya’ya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik uygulanan tedbirleri akla getiriyor” dediği ifade edildi. İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil “politika yapanlar hakkında” çıkmasını beklediğini belirtti. AA

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