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27 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kalbimin huzuru dershanem

Muhammet Şahintürk
27 Nisan 2024, Cumartesi
Heyecanla gelen bir ramazanı, bayramı daha idrak ettik elhamdülillah.

Bu ramazanda yaşadığım öyle güzel haller oldu ki... Ramazanın kendi içinde kendi coşkusu oluyor elbette ama, bu seneki ramazana mahsus haller de oldu. Bu yazıda biraz bunlardan bahsedeceğim. Mevla bu kutlu ayı hepimize mübarek eylesin. Hakiki bayram olan Cennetinden cemalini seyretmeyi nasip etsin inşallah.

Ramazana başlarken malum her hanede tatlı bir heyecan olur. Derken ilk teravih, ilk sahur... On yaşındaki torunum Muhammed Hamza, bir önceki ramazanda bir gün oruç tutmuştu.

Bu ramazanda tutacak mısın diye konuşuyoruz, evet diyor. Peki bir başla bakalım dedik. Bakalım nereye kadar gidecek?

İlk teravihte dersaneye gittik, kıldık. Çaylarımızı içtik döndük. Sahur derken akşam iftar bir sıkıntı yok, elhamdülillah.

Ve hiç ‘hık’ demeden otuz gün oruç... Elde olmayan nedenden yirmi dokuz gün teravih.

Tabi mutluluğumuzu tarif etmek imkânsız. Elhamdülillah. Geçen sene bir gün oruç tutmuş çocuktan bu sene bu başarı fevkaladeydi.

Bayrama ilçeden köyümüze çıktık. Bayram namazı kıldık, büyüklerimizin kabir ziyaretini tamamladık. Ardından hep beraber torunlar el öpüp bayram harçlıklarını alıyor. Tabi Muhammed Hamzanınki çok daha fazla. Çünkü mükemmel bir iş başarmıştı bu yaşta.

Bayramın ikinci akşamı çay içiyoruz. Oğlum dedim, dersanede içtiğimiz çayın lezzeti çok farklı değil mi sence, neden acaba?

Söylediği benim çok dikkatimi çekti. Dede dedi, dersanede insan çok huzurlu oluyor, her halde ondandır. O an çok çok mutlu oldum, elhamdülillah. Bizde hizmette ülfet mi olmuş herhalde. Çocuğun safi fıtratının hissettiğini hissedemez mi olduk diye düşündüm. Onların masumane hissettikleri belki de böyle diline geliyordur, söylettiriliyordur.

Çocukları, evlat torun kim olursa olsun, uygun yolunu bulup mutlaka ve mutlaka dersaneye götürelim. Bugün ekelim, yarın biçelim inşallah. Çocukların masum halleriyle tadını aldığı, kokusunu duyduğu dershane huzurunun, ileriki hayatında ona ne çok güzellikler katacağını bilemeyiz. O yüzden bu güzelliklere bir başlangıç mahiyetinde, bizler de elinden tutalım, gönlüne hitap edelim ve dershaneleri sevdirelim.

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