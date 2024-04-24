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25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Jamaika Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı

24 Nisan 2024, Çarşamba 23:10
Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, “Jamaika’nın, uzun süredir devam eden (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü” açıkladı.

Smith, yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin’i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti. Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı. Barbados yönetimi de 20 Nisan’da, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı almıştı. Jamaika, Amerika kıtasında, Küba’nın güneyinde, Büyük Antiller’de yer alan bir Karayip ada ülkesidir.

 

AA

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