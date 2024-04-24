Toplu mezar konusunda İsrail’e güveniyormuş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde İsrail’in geri çekilmesinin ardından bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturmaya taraf olmadığını ve bu mezarlarla ilgili soruşturma konusunda İsrail’e güvendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Han Yunus’ta ortaya çıkan toplu mezarlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Patel, 300’den fazla Filistinlinin bulunduğu toplu mezarla ilgili olarak ABD’nin İsrail’le nasıl bir süreç yürüttüğü konusunda Tel Aviv’le yakın irtibat halinde olduklarını söyledi. Patel, “İsrail hükümetinin güvenilir bir kaynak olduğuna ve bizi bu konuda aydınlatacağına inanıyor musunuz?” şeklindeki soruya da, “Evet güveniyoruz.” yanıtını verdi. Aynı konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de söz konusu toplu mezarlarla ilgili ABD’nin soruşturma başlatması veya dahil olmasının mümkün olmadığını belirtirken, İsrail’in yapacağı soruşturmayı takip edeceklerini söyledi. AA

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