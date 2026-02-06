6 Şubat unutulmadı - 3 yıl geçti, hâlâ bulunamayan cenazeler var

6 Şubat depremlerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri Adıyaman’da düzenlenen anma programında konuştu.

Depremin hemen ardından Zonguldak’tan Adıyaman’a geldiklerini belirten TTK personeli Murat Sönmez, kurtardıkları depremzedelerle bağlarını koparmadıklarını vurgulayarak, “Biz unutamadık o anları. Adıyaman bizi unutmadı, biz de Adıyaman’ı unutamadık” dedi. Madencilerin enkaz çalışmalarında tecrübeleri sayesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. 17 yıllık madenci Erkan Göktaş da Erkan Göktaş da, “3 sene geçti ama 30 sene geçse dahi yine biz bu acıyı unutmayız. Buraya ilk geldiğimizde ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk ve çok kötü felâketle karşılaştık. Ama gayet başarılı bir çalışma yaptık. Biz de onlara layık olmak için yine buradayız. Adıyaman halkının her zaman yanındayız.” dedi.

3 yıl geçti, hâlâ bulunamayan cenazeler var

53 binden fazla insan öldü, geride hâlâ bulunamayan cenazeler ve kimliksiz mezarlar, deprem bölgesinin en büyük gerçeklerinden biri olarak duruyor. Geride kalan üç yılda, açılan deprem davalarında birçok sanığa “iyi hâl indirimi” uygulandı ve bazı sanıklar beraat etti. Depremde yakınlarını kaybeden aileler ise adalet arayışlarını hâlâ sürdürüyor.