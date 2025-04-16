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16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İngiltere'de grev alarmı!

16 Nisan 2025, Çarşamba 16:45
İngiltere'nin Birmingham şehrinde çöp toplayıcıların bir aydan fazla süredir kesintisiz greve gitmesinin ardından sendika liderleri, diğer belediyelerdeki mali kriz nedeniyle benzer eylemlerin ülke geneline yayılabileceği uyarısında bulundu.

Çöp toplayıcılarını temsil eden "Unite" sendikasının Genel Sekreteri Sharon Graham, BBC'ye yaptığı açıklamada, temizlik çalışanlarının Birmingham Belediyesindeki bazı pozisyonların kaldırılması ve maaşlardaki kesintiler nedeniyle başlattığı greve ilişkin konuştu.

Graham, söz konusu grevin ülke geneline yayılabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer diğer belediyeler, düşük ücretli çalışanları, kendilerinin almadığı kötü kararların bedelini ödemeye zorlarlarsa, elbette biz de o bölgelerde harekete geçmek zorunda kalırız." dedi.

Sendikanın ulusal yetkilisi Onay Kasab da belediyelerin bu tür maliyet azaltma politikalarından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi. Kasab, "Eğer diğer yerel yönetimler de bu tür kesintiler yaparsa grev eylemlerinin yayılması olasılığı doğar." uyarısı yaptı.

Peterborough kentinde de GMB sendikası, atık toplama, sokak temizliği ve park bakımında çalışanların düşük maaşlarıyla ilgili belediyeye karşı hukuki girişimlerde bulundu.

Devon'da ise GMB sendikasının protestoları sonucu, 800'den fazla belediye çalışanı için sözleşmelerin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Birmingham sokaklarında binlerce ton çöp birikti

Sendika yetkililerinin uyarısı, Birmingham'daki temizlik çalışanlarının, bazı pozisyonların kaldırılması ve maaşlardaki kesintileri gerekçe göstererek greve gitmesi sonrası artan halk sağlığı endişelerinin ardından geldi.

Belediye çalışanlarının bir ayı aşkın süredir devam eden süresiz grevi, sokaklarda binlerce ton çöpün birikmesine, farelerin artmasına ve sanitasyon sorunlarına yol açıyor.

Birmingham Belediye Konseyi, eşit ücret taleplerine dair gelecekteki yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla çöp kamyonu ekiplerinden bir pozisyonu kaldırma kararı almış ve bu karar çalışanları greve sevk etmişti. Öte yandan, belediyenin 2023'te fiilen iflas ettiği açıklanmıştı.

AA

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