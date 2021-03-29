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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İngiltere’de normalleşmenin ilk adımı atıldı

29 Mart 2021, Pazartesi 19:07
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kurallarının bir kısmı kaldırılarak sosyal hayatta normalleşme yolunda adım atıldı.

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar, açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve 6 kişiyi aşmamaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşebilecek.

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak, açık alanlardaki bazı spor müsabakalarına izin verilecek.

Yol haritasının ilk aşamasında düğün ve nikah merasimlerinin 6, cenaze törenlerinin 30 kişiyle sınırlı olması şartıyla yapılması mümkün olacak, toplu ibadetler yeniden başlayacak.

İlk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin 8 Mart'ta yeniden başladığı ülkede, bugünden itibaren üniversite öğrencileri uygulamalı derslere katılabilecek.

Devam eden yasaklar

Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, kapalı eğlence merkezleri veya tesisleri kullanılamayacak.

Paket servisi yapanların dışında barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi işletmeler kapalı kalacak.

Ülke dışına seyahat yasağı, iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmekte olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular ve olası risklerden kaçmak gibi durumlar haricinde devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

İkinci aşama

Plana göre, 12 Nisan'da uygulamaya girecek ikinci aşamada, berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Restoran, pub ve barların açık hava ortamlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Aynı hane üyeleri ülke içinde seyahat edebilecek ve aynı mekanda konaklayabilecek.

Üçüncü ve dördüncü aşama

Vatandaşlar, açık alanlar 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri almaya başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

AA

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