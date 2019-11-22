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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

İngiltere'den DEAŞ'lıların yetim çocuklarına ilişkin karar

22 Kasım 2019, Cuma 12:00
İngiltere, öldürülen İngiliz vatandaşı DEAŞ üyelerinin Suriye'de kalan çocuklarını ülkeye getirme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin açıklamasında, "Eve dönüşlerine olanak sağladık, çünkü yapılacak en doğru şey buydu." dedi. 

Çocukların normal hayatlarına dönmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Raab, "Bu masum, yetim çocuklar hiçbir zaman savaşın dehşetine maruz kalmamalıydı." ifadesini kullandı.

Güvenlik nedeniyle isimleri açıklanmayan çocuklar, daha önce DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgelerden İngiltere'ye getirilecek ilk İngiliz vatandaşları olacak.

Suriye'deki kamplarda İngiliz vatandaşı 25 kadın ve çoğu 5 yaşından küçük 60'tan fazla çocuk bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere, önceleri güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek çocuklar dahil kendi vatandaşlarını geri almada isteksiz davransa da Raab, geçen ay, yetim ve yanında yetişkin olmayan çocukları getirmeyi değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Daha önce de Fransa, Almanya, Norveç ve Danimarka az sayıdaki çocuğu geri almıştı.

AA

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