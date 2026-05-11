Prototip değil, seri üretim bekleriz

CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA EXPO ve Millî Savunma Sanayisi ile ilgili yazılı bir basın açıklaması hazırladı.

Bağcıoğlu, SAHA EXPO fuarının Türk Savunma Sanayii’nin geldiği aşamayı ve özellikle ulaşılan ihraç potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Burada sergilenen ürünlere ve erişilen yeteneğe bakınca ülkesini, milletini seven her Türk vatandaşı gibi gurur duymamak elde değil. Ancak gurur duymak tek başına yeterli değil, ülkeyi daha iyi yönetme iddiamız nedeniyle sorgulamamız gereken noktalar var” dedi. Savunma sanayisinde prototip üretiminin önemli olduğunu ancak asıl başarının seri üretim kapasitesiyle ölçüleceğini belirten Bağcıoğlu, “Prototip, laboratuvar şartlarında deneme üretimi demek. Oysa asıl malî külfet seri üretim aşamasında ortaya çıkıyor” dedi. Bağcıoğlu, “Hem sektörü büyütecek hem ülkeyi kalkındıracak olan bu sanayii yatırımıdır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

