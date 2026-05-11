"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Prototip değil, seri üretim bekleriz

11 Mayıs 2026, Pazartesi 22:59
CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA EXPO ve Millî Savunma Sanayisi ile ilgili yazılı bir basın açıklaması hazırladı.

Bağcıoğlu, SAHA EXPO fuarının Türk Savunma Sanayii’nin geldiği aşamayı ve özellikle ulaşılan ihraç potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Burada sergilenen ürünlere ve erişilen yeteneğe bakınca ülkesini, milletini seven her Türk vatandaşı gibi gurur duymamak elde değil. Ancak gurur duymak tek başına yeterli değil, ülkeyi daha iyi yönetme iddiamız nedeniyle sorgulamamız gereken noktalar var” dedi. Savunma sanayisinde prototip üretiminin önemli olduğunu ancak asıl başarının seri üretim kapasitesiyle ölçüleceğini belirten Bağcıoğlu, “Prototip, laboratuvar şartlarında deneme üretimi demek. Oysa asıl malî külfet seri üretim aşamasında ortaya çıkıyor” dedi. Bağcıoğlu, “Hem sektörü büyütecek hem ülkeyi kalkındıracak olan bu sanayii yatırımıdır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ozer

    11.05.2026 23:11:57

    Evet deneme atışları gerçekleşmeli Hedefini vurmalı. Çok sayıda üretilmeli Caydırıcı Güç olarak hep beraber sevinmeli.İranının ının HATIRLI tek savunma ve taarruz silahıydı.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hukuk susamaz

Pedallar Sumud için döndü

Prototip değil, seri üretim bekleriz

Saadet Partisi kongresiyle ilgili dava reddedildi

Çalışan emekli sayısı 3’e katlandı

Cezaevleri tıka basa dolu

Putin: Ukrayna savaşının sonuna geldik

Trump: Hürmüz Boğazı’na ihtiyacımız yok

Tüketici borçlarında alarm: Takipteki alacaklar yüzde 76 arttı

Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Çocukların oyununu da işgal ettiler

Hayvanlar dahil nefes alıp veren herkese karşı imha politikası

Oslo Anlaşması'nın iptali için verilen kanun teklifinin görüşülmesini erteledi

"Zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tutuyoruz"

Korsan İsrail'in 10 gün alıkoyduğu aktivist Barselona'ya ulaştı: 'Çantamı hazırlayıp yeniden arkadaşlarıma katılacağım'

Demokratikleşme AB üyeliğini hızlandırır

Fas ordusu: Kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Faiz yükü bütçeyi zorluyor

Fatura TÜİK’e kesildi

En Çok Okunanlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.