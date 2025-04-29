İnsanlığın bittiği yer - Hem aç bırakıyor, hem öldürüyor!

İSRAİL, YERLE BİR ETTİĞİ GAZZE’YE AYLARDIR İNSANÎ YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLİYOR. BM VE DSÖ GİBİ KURULUŞLAR GIDA, İLÂÇ, YAKIT STOKLARININ TÜKENDİĞİ GAZZE’NİN BÜYÜK BİR FELÂKETİN EŞİNDE OLDUĞUNU BELİRTİYORLAR.

Açlık silâh olarak kullanılamaz -

Bir yılı aşkın bir süredir uyguladığı soykırımla 50 binden fazla Filistinliyi şehid eden İsrail, Gazze Şeridine gıda, yakıt, ilâç gibi her türlü yardım girişini de engelleyerek aç bırakmayı bir silâh olarak kullanıyor. Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen insanî yardım koridorunu açmıyor. Gerek BM, DSÖ gibi kuruluşlar, gerekse Filistin yönetimi bölgedeki gıda stoklarının bittiğini ve büyük bir insanî dramın yaşanmakta olduğunu belirtiyorlar. Katar "Açlığın Filistinlilere karşı silah olarak kullanılmasını kabul edemeyiz" dedi.

Ekonomik sistem de çöktü

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası, İsrail'in bölgeye ürün girişini engellemesi ve uyguladığı abluka yüzünden ekonomik sistemin çöktüğünü ve fiyatların yüzde 527 arttığını belirtti. Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in özel sektöre ait tırların girişini engellemeye devam ettiği, bunun da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ekonomik hareketliliği neredeyse tamamen felç ettiği vurgulandı.

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ARTIK SOMUT ADIM ATIN ÇAĞRISI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail tarafından Filistin halkının aç bırakılmasını veya açlığın silah olarak kullanılmasını kabul etmediklerini belirtti. Başkent Doha’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Al Sani, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Al Sani, “Müzakereler geçen haftalarda durmadı. Mısır ve Katar arasındaki ortak çabalar devam etti. Savaşın sona ermesi için uğraşımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’i zorlayacak adımlar atmalıyız

Al Sani, “Kardeş Filistin halkının aç bırakılmasını ya da açlığın silah olarak kullanılmasını kabul edemeyiz. Arabuluculuğumuzda tarafları yakınlaştırmaya çalıştık ancak kötü niyetli dedikodularla karşılaştık” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini engellemesine ilişkin Al Sani, “Bizler bütün ortaklarımızla uluslararası camiada çalışmalara devam etmeliyiz, İsrail’i zorlayacak adımlar atmalıyız ki insanî yardım, yakıt, içecek ve gıda Gazze Şeridi’ne girebilsin” dedi. İstanbul - aa

“Ekonomik sistem de çöktü”

Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in özel sektöre ait tırların girişini engellemeye devam ettiği, bunun da abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ekonomik hareketliliği neredeyse tamamen felç ettiği vurgulandı.

Yardımların ve ürün girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze’de temel gıda maddelerinde fiyatların yüzde 527 arttığı kaydedildi. İsrail’in yıllardır sürdürdüğü abluka nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ekonomik sistemin felaket boyutta çöküş yaşadığı ifade edildi. Gazze - aa

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İsrailli askerin kamerasından işkence

İsrail ordusundaki bir askerin kamerasıyla çekilen ve Gazze’de sivillerin evlerini nasıl bastıklarını ve Filistinlilere işkence ettiklerini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan görüntülerin, Temmuz 2024’te Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde çekildiği belirtildi. Görüntülerin, söz konusu askerin, Şucaiyye’de yaşanan çatışmalar sırasında kaybettiği kamerasından alındığı aktarıldı. Görüntülerde, İsrail askerlerinin, henüz yeni boşaltıldığı anlaşılan bir eve mutfak camından girdikleri, başka bir eve girerek de Filistinlilerin eşyalarını karıştırdıkları ve etrafa gelişigüzel ateş açtıkları görülüyor. Başka bir görüntüde, İsrail askerlerinin elbiselerini çıkarttırdığı bir grup Filistinli erkeğin iç çamaşırlarıyla elleri havada bir eve götürüldüğü kameraya yansıyor. İstanbul - aa

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Netanyahu iyice küstahlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yapan bir dizi büyükelçiyle bir araya geldi.

Netanyahu, büyükelçilerle yaptığı görüşme sırasında, “Filistin Devleti'nin kurulmasıyla barışın geleceği fikri saçma bir fikirdir. Bunu Gazze’de denedik. Bizi yıkmaya çalışan bir rejimin yerine aynı hedef için çalışan başka bir rejimi getirmeyeceğiz” ifadesini kullandı. İsrail Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı, “İsrail ile Filistinliler arasında barışın önündeki temel engelin Arap dünyasının bir kısmının hâlâ Yahudî devletini tanımayı reddetmesi olduğunu” savundu. Kudüs - aa

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Bağımsız Filistin barışın anahtarıdır

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin devletinin kurulmasını “saçma” bir fikir olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sosyal medya hesabından cevap verdi. Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, “Filistin devleti, güvenlik, barış, istikrar ve refahın anahtarıdır. Saçma olan, İsrail’in devam eden işgali, suç işleme ve uluslararası hukuku ihlâl etme konusundaki ısrarıdır” dedi. İsrail işgalinin son bulacağına işaret eden Şeyh, “Filistin’deki en küçük zeytin ağacının ömrü, mutlaka ortadan kalkacak olan bu işgalden daha uzundur” ifadelerini kullandı. Ramallah - aa