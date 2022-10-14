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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Irak'ta Abdullatif Reşid dönemi başladı

14 Ekim 2022, Cuma 10:05
Geçerli oyların 162'sini alan yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi.

Irak Meclisi’nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu.

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi, Meclis’in en büyük grubu olarak Sudani’yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.

Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kimdir?

KYB üyesi olan 1944 doğumlu Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verdi

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak Meclisinde bugün yapılan oturumun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olan Reşid, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Sudani'ye verdi.

Muhammed Şiya es-Sudani kimdir?

Sudani, Meysan ilinde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu.

1970 doğumlu Sudani, 2003 sonrası farklı dönemlerde Çalışma Bakanlığı yapmış ayrıca Tarım ile Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret ile Maliye Bakanlığını da vekaleten yürütmüştü.

Mecliste iki vekili bulunan Furateyn Akımı’nın da lideri olan Sudani'yi eski Başbakan Nuri el-Maliki ile Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanı Hadi el-Amiri önderliğindeki Şii Koordinasyon Çerçevesi Başbakan adayı göstermişti.

AA

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