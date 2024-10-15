İran, AB ve İngiltere’yi kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Rusya’ya balistik füze sattığına dair iddiaların doğru olmadığını ve AB ile İngiltere’nin yaptırımlarını kınadıklarını bildirdi.

İran’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa karşı olduğunu ve sorunun çözümü için diplomatik çözüm çağrısında bulunduğunu yineleyen Bekayi, Rusya gibi diğer ülkelerle savunma alanında yaptıkları işbirliklerinin üçüncü taraflara karşı olmadığını savundu.

Bekayi, AB ile İngiltere’nin İran’a yönelik yaptırımlarını “haksız” ve “hukuka aykırı” şeklinde niteleyerek, aynı ülkelerin Gazze ile Lübnan’da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail’e silah desteği vererek bu suçların ortağı olduğunu ifade etti. İranlı Sözcü, AB’nin İran’ın sivil havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının da “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olduğunu belirtti.