İran'da Kovid-19 nedeniyle 161 ölüm daha

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 161 artarak 80 bin 488'e yükseldi.
Salgında son 24 saatte 11 bin 620 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1527'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 935 bin 443'e çıktığı ülkede, 161 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 80 bin 488 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 494 bin 108'e ulaştığı bildirildi.