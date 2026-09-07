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Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul trafiği yoğunlaştı

07 Eylül 2026, Pazartesi 09:17
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için “Okula Uyum Haftası” başladı. İstanbul’da okul servislerinin de yollara çıkmasıyla trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65’e ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına daha kolay alışmaları amacıyla düzenlenen Okula Uyum Haftası, bugün başladı. 11 Eylül’e kadar sürecek program kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri ise 3 gün uyum eğitimine katılacak.

Öğrenciler okulla tanışıyor

Uyum programıyla öğrencilerin öğretmenlerini, okul personelini ve okul ortamını tanımaları, arkadaşlarıyla iletişim kurmaları ve okula aidiyet geliştirmeleri hedefleniyor. Okul öncesi eğitimlerde ise oyun ve etkinlik temelli çalışmaların yanı sıra ailelerin eğitim sürecine katılımına önem verilecek.

Kırklareli başta olmak üzere birçok kentte öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren velileriyle birlikte okullarına gelerek uyum eğitimine başladı.

İstanbul'da trafik yüzde 65'e çıktı

İstanbul'da uyum haftasının ilk gününde okul servislerinin de trafiğe çıkması yoğunluğu artırdı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerledi.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 75’e kadar yükseldi. Toplu taşıma duraklarında da işe ve okula gidenlerin oluşturduğu yoğunluk görüldü.

Velilere 3 saate kadar idari izin

Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmesi halinde öğrencinin okulundaki ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılabilecek.

MEB'in eğitim takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Haber Merkezi

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