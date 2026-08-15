İran: Hürmüz bizde kalacak

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı yakın bir zamanda “Amerika Birleşik Devletleri toprağı” ilan edeceği yönündeki açıklamasına, Hürmüz Boğazı’nın “İran’a ait kalacağı” cevabını verdi.
İran’ın hukuk ve uluslararası işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, cumartesi günü X’ten yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı İran’ındı, İran’ındır ve İran’ın kalacaktır” dedi. Garibabadi, “Bu boğaz yalnızca İran’ın emriyle kapanır ve açılır. Yenilgi gerçeğini kabul edip hayal ürünü kuruntularınıza son vermediğiniz sürece İran ablukayı uygulamaya devam edecek” diye ekledi.
Haber Merkezi