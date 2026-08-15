Sınav sistemi değişmiyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik sistem değişikliği yapılacağı iddialarına son noktayı koydu.
Gündemlerinde sınav sistemini değiştirmeye yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını belirten Tekin, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği “Sınav sistemi değişiyor mu?” sorusunu net bir dille cevaplarken, asıl değişikliğin yeni müfredat doğrultusunda baştan aşağı yenilenecek olan soru havuzunda yapılacağını açıkladı.
Haber Merkezi