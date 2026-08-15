Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e revize etmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında “Nasıl enflasyonu daha önce tek haneye düşürdüysek yine aynı başarıyı tekrarlayacağız” ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2023 yılında, “Hedefimiz 26 yılında enflasyonu tek haneye düşürmek” sözününün yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Babacan, “2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon yüzde 10’dan az. Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28” dedi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.