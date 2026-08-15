İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisi bilinmeyen bir cisimle vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UKMTO, bir dökme yük gemisinin gövdesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiğine dair doğrulanmış bir rapor aldı." ifadeleri kullanıldı. Mürettebatın güvende olduğu bildirilirken gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. İran tarafından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İranlı yetkililer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahaleleriyle deniz ablukası sürdükçe ve 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor. AA

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