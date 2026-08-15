Üniversiteler yine yurt sorunu ile başlıyor

Türkiye’de son yıllarda olduğu gibi bu sene de üniversiteler kapılarını ‘barınamama’ sorunu ile açıyor. Yerleştirme sonuçları açıklanmadan aileler yurt araştırmalarına başladı.

İstanbul’da merkezi konumlardaki yurtlara bakıldığında ise fiyatlar cep yakıyor. Karar’ın haberine göre, Beyoğlu’nda oda fiyatları değil kişi başı 43 bin liradan 70 bin liraya, Eyüp’te 32 bin 500 liradan 46 bin liraya, Fatih’te 30 bin liradan 48 bin liraya, Kadıköy’de 21 bin 300 liradan 34 bin liraya ve Beşiktaş’ta ise 33 bin 500 liradan başlayarak metrekareye bağlı olarak 90 bin liraya kadar çıkıyor. Öğrencilerin yemekhane, yol, kişisel harcama ve eğitim harcamaları ise ortalama 25 bin lirayı buluyor. Haber Merkezi

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