İran: Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız - CENTCOM: İran'a ait 140 askeri hedefi vurduk

ABD’nin yeni saldırılarının ardından İran’ın güneyindeki birçok kentte patlama sesleri duyulurken İran, ABD’ye karşılık olarak Körfez ülkeleri ile Ürdün’ü füzelerle hedef aldı.

İran: Hürmüz Boğazı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.

İran basınına göre, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

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Bahreyn Ordusu: İran sivilleri hedef alan saldırılarla "sistematik saldırgan tutumunu" sürdürüyor

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu kaydedildi.

Bahreyn halkına dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan füze ve İHA saldırılarıyla "sistematik saldırgan tutumunu sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, füze ve İHA'ların sivilleri ve özel mülkleri hedef alma amacıyla kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü: "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Rezai, "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kirman Valiliği, gece saatlerinde gerçekleştirilen ABD saldırılarında bir iletişim kulesinin hedef alındığını duyurdu.

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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 3 füze ülke topraklarına düştü

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin sabaha karşı ülkenin farklı bölgelerine düştüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Kraliyet İstihkam Birliklerine bağlı ekiplerin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeleri güvenlik çemberine aldığı ve füze kalıntılarıyla ilgili teknik inceleme ve güvenlik prosedürlerini yürüttüğü kaydedildi.

Ülkenin hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ordunun tüm birliklerinin olası tehditlere karşı en üst düzey hazırlık durumunda olduğu kaydedildi.

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Katar İçişleri Bakanlığı: Füze saldırıları sonrası düşen şarapneller nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimleri ile sivil savunma ekiplerinin, saldırının ardından acil müdahale planları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sahadan gelen ihbarlar ve ilk incelemeler doğrultusunda, önleme operasyonları sırasında düşen şarapnellerin isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların gerekli tıbbi tedaviyi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ulusal uyarı ve alarm sistemlerinin yalnızca kamu güvenliğini korumak amacıyla ilave acil önlemlerin gerekli görüldüğü durumlarda devreye alındığı vurgulandı.

Vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan bilgi ve gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri istenen açıklamada, doğrulanmamış bilgi, görüntü ve videoların paylaşılmaması çağrısında bulunuldu. Aksi durumda yasal işlem uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre tam hazırlık seviyesinde görev yaptığı, bunun da olaylara hızlı müdahaleyi, kamu güvenliğinin korunmasını ve kamu hizmetlerinin normal şekilde sürdürülmesini sağladığı ifade edildi.

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CENTCOM: ABD ordusu, İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefi vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlediği üçüncü saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği belirtildi.

Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifadeleri yer aldı.

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD güçlerinin mayıs başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.