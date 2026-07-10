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Haber Portalı mobil uygulaması yayında - Yeni Asya'nın dijital dönüşüm yolculuğunda yeni adım

10 Temmuz 2026, Cuma 09:04
Yeni Asya Medya Grubu, son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kısa süre önce okuyucuların hizmetine sunulan Yeni Asya Dijital uygulamasının ardından geliştirilen Yeni Asya Haber Portalı mobil uygulaması da App Store ve Google Play mağazalarındaki yerini aldı.

Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!
Külliyat mobil uygulamamız yayında

İSTANBUL / YENİ ASYA - YASİN AYDIN

Geleneksel yayıncılık tecrübesini dijital dünyanın sunduğu imkânlarla buluşturmayı hedefleyen Yeni Asya Medya Grubu, okuyucularına her platformda daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir bir yayıncılık anlayışı sunmak amacıyla dijital yatırımlarını sürdürüyor.

Yeni Asya Dijital uygulamasıyla gazete, dergiler ve dijital yayınlar tek platformda bir araya getirilirken; şimdi de Haber Portalı mobil uygulamasıyla güncel gelişmelere mobil cihazlardan çok daha pratik şekilde ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Modern ve kullanıcı dostu bir altyapıyla geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar, son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle takip edebiliyor, ilgilerini çeken haberleri daha sonra okumak üzere kaydedebiliyor ve istedikleri içeriklere tek dokunuşla kolayca ulaşabiliyor. Uygulamada yer alan sesli dinleme özelliği sayesinde haber ve makaleler, uygun zamanlarda dinlenerek de takip edilebiliyor.

Sürekli gelişen dijital yayıncılık anlayışı doğrultusunda hazırlanan uygulamanın, ilerleyen süreçte yeni özelliklerle zenginleştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni Asya Medya Grubu, dijital dönüşüm çalışmalarını yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil; doğru, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını çağın iletişim araçlarıyla daha geniş kitlelere ulaştıran uzun vadeli bir yayıncılık vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Dijital yayıncılık alanındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de yeni projeler ve farklı uygulamalarla devam edeceği belirtilirken, okuyucuların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirilecek yeni hizmetlerin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Yeni Asya Medya Grubu, köklü yayıncılık birikimini dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturmaya devam ederken; okuyucularını her platformda güvenilir, ilkeli ve nitelikli içerikle buluşturma hedefini sürdürüyor.

Mobil uygulama ücretsiz olarak indirilebilir

Yeni Asya Haber Portalı mobil uygulaması, App Store ve Google Play mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Gazetemizin sürmanşetinde yer alan QR kodu cep telefonunuzun kamerasıyla okutarak uygulamanın indirme sayfasına doğrudan ulaşabilir, Yeni Asya Haber Portalı'nı saniyeler içerisinde cihazınıza yükleyebilirsiniz.

PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeniasya.sondakika

AppStore: https://apps.apple.com/tr/app/yeni-asya-haber-portal%C4%B1/id6771389965?l=tr

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  • yılmaz

    10.07.2026 09:50:20

    Allah razı olsun, çok büyük ihtiyaçtı.

Risale-i Nur Külliyatı

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