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Tekstilde çöküş alarmı

12 Temmuz 2026, Pazar 00:19
Artan maliyetler tekstil sektörünü çıkmaza sürükledi. Esnaf, satışların yarıya düştüğünü, üretimin yurt dışına kaydığını belirterek destek istedi.

Türkiye’de son 15 yılda artan üretim maliyetleri, baskılanan döviz kuru ve uluslararası rekabet, tekstil sektörünü dar boğaza sürükledi. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Merter’deki tekstil esnafı, satışların yarı yarıya düştüğünü, birçok işletmenin kepenk kapattığını ve sektör çalışanlarının farklı işlere yöneldiğini anlattı. Esnaf, Türkiye’deki üreticinin Mısır ve Çin karşısında rekabet gücünü kaybettiğini belirterek devletten destek istedi.

Satışlar yarıya düştü

Esnaf, geçmiş yıllara göre satışların ciddi biçimde gerilediğine dikkat çekti. Artan maliyetler nedeniyle ürün fiyatlarının yükseldiğini belirten bir işletmeci, “Eskiden 100 adet satıyorsak şimdi 50 adet satabiliyoruz” diye konuştu.

Üretim Mısır’a kayıyor

Türkiye’de kira, enerji, işçilik ve vergi giderlerinin yüksek olduğunu söyleyen tekstilciler, büyük firmaların daha ucuz işgücü nedeniyle üretimlerini Mısır’a taşıdığını belirtti. Esnaf, asgari ücretin artık kirayı karşılamakta bile yetersiz kaldığını, işletmelerin personel giderlerini ödemekte zorlandığını ifade etti.

Çin ile rekâbet imkânsız

Merter esnafı, Çin’le rekabetin giderek zorlaştığını vurguladı. Türkiye’den 10 dolara gönderilen bir kargonun Çin’den yaklaşık 3 dolara gönderile

bildiğini belirten tekstilciler, Çin’de 300 liraya üretilen bir elbisenin Türkiye’de 500-600 liraya mal olduğunu anlattı. Bu maliyet farkı nedeniyle yabancı alıcıların Çin, Bangladeş ve Mısır’a yöneldiğini söyleyen esnaf, Türk üreticinin kalite avantajına rağmen fiyat tutturamadığını belirtti.

Esnaf kepenk kapatıyor

Yüksek maliyetler nedeniyle kepenk kapatan işletmelerin bulunduğunu anlatan esnaf, sektörden çıkanların farklı işlere yöneldiğini söyledi. Bir tekstilci, “Eskiden tekstilciyim demek bir ayrıcalıktı. Şimdi kimse tekstilciyim demek istemiyor. Herkes başka işlere yöneliyor. Esnaf kirayı ve işçilik ücretlerini ödemekte zorlanıyor” dedi. “Devletin bu konuya el atması lazım” diyen tekstilciler, önlem alınmaması halinde üretimin daha fazla yurt dışına kayacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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