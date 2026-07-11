MEB, LGS’de neyi gizliyor?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sonuç raporunda önceki yıllarda kamuoyuyla paylaştığı birçok istatistikî veriye bu yıl yer vermedi.

LGS sonuçları açıklandı - 452 öğrenci tam puan aldı BirGün’ün haberine göre, 2022’de 45 sayfa olarak yayımlanan sonuç raporunun bu yıl 18 sayfaya düştüğü, alt testlerdeki doğru cevap ortalamaları, sıfır doğru yapan öğrenci sayıları, okul türlerine göre başarı dağılımı ve sosyoekonomik etkilere ilişkin verilerin açıklanmadığı belirtildi. Haberde, “LGS’de doğru ortalamaları nedir, sıfır çeken öğrenci sayısı kaç, tam puan alan öğrenciler hangi okul türlerinden mezun oldu?” gibi soruların cevapsız bırakıldığı belirtilerek, MEB’in daha şeffaf ve kapsamlı bir sonuç raporu yayımlaması gerektiği görüşüne yer verildi. Haber Merkezi

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