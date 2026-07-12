Zirvede stratejik başarı olmadı

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ilişkin olarak, “Diplomatik başarı, ev sahipliğiyle değil; elde edilen stratejik sonuçlarla, öngörülebilir devlet politikalarıyla ve güçlü demokratik kurumlarla ölçülür” açıklamasında bulundu.

Tan, “NATO Zirvesi de benzer bir çelişkiyi yansıttı. Ev sahipliği bakımından başarılı bir organizasyon gerçekleştirilmiş olsa da uluslararası zirvelerin başarısı yalnızca kusursuz protokolle değil, ortaya çıkan siyasî sonuçlarla ölçülür. Türkiye’nin ittifak içindeki konumunu güçlendiren hangi somut diplomatik kazanımların elde edildiği, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bu büyük organizasyonun ülkeye ne kazandırdığı konusunda ayrıntılı ve hesap verebilir bir değerlendirme henüz yapılmadı.” dedi. Haber Merkezi

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