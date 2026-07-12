12 Temmuz 2026, Pazar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Antalya’da düzenlenen “Türkiye Buluşmaları” programında şunları söyledi:
“Ülkemizi yönetenler artık milleti görmüyor. Aralara brandalar çekildi. Aralara mesafeler koyuldu. Sadece kendi çevrelerine bakıyorlar. Oysa şöyle kafalarını kaldırıp da bir baksalar bu ülkede adalet aramayan neredeyse hiç kimsenin kalmadığını görecekler. İnanın herkes adalet arıyor. Adalet yoksa güven olmaz. Güven yoksa huzur olmaz. Huzur yoksa yatırım da üretim de olmaz. İşte biz bunun için diyoruz ki ekonomi hukukla güçlenir, adaletle ayağa kalkar ve ancak ve ancak güvenle büyür.” Türkiye’de servetin küçük bir kesimde toplandığını savunan Babacan, en zengin yüzde 1’in toplam servetin yüzde 40’ına sahip olduğunu, buna karşılık nüfusun en yoksul yarısının payının sadece yüzde 4’te kaldığını belirtti.
Haber Merkezi
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