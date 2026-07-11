31 İmam Hatip öğrencisi 500 tam puan aldı

Türkiye genelindeki İmam Hatip ortaokullarından 31 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda 500 tam puan aldı.

LGS sonuçları açıklandı - 452 öğrenci tam puan aldı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki İmam Hatip okullarında eğitim alan öğrenciler LGS’de önemli başarılara imza attı. İmam Hatip okullarından 31 öğrenci, merkezi sınavda 500 tam puan alan 452 öğrenci arasında yer aldı. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 öğrencisiyle Türkiye’nin en fazla şampiyon çıkaran İmam Hatip okulu oldu. İmam Hatipli öğrencilerin tam puan aldığı iller arasında İstanbul, Bursa, Kayseri, Sivas, Mardin, Nevşehir, Çorum, Aydın, Yozgat, Van, Samsun, Adıyaman ve Amasya da yer aldı. AA

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