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Dijitalden uzak dur, kazan

12 Temmuz 2026, Pazar 13:58
LGS Türkiye birincileri başarının yollarının düzenli çalışmaktan ve “dijitalden uzak durmak”tan geçtiğini söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın Türkiye birincileri başarılarının sevincini aileleri ve öğretmenleriyle paylaşırken gelecek senelerde sınava girecek adaylara bazı ipuçları verdi. 

DERSHANEYE GİTMEDEN BİRİNCİ OLDU

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) önceki gün açıklanan LGS’de 500 tam puan alan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeynep Çabuk, Mustafa İlhan ve Muhammed Yusuf Soysal, sınava hazırlık sürecini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Zeynep Çabuk, sınava hazırlık sürecinde dershaneye gitmediğini, yalnızca okulun açtığı kurslara katıldığını ifade etti. Çabuk, kendisine ait bir telefonunun olmadığını, ihtiyaç duyduğunda anne ve babasının telefonunu kullandığını söyledi.

“TELEFONA ÇOK BAKMADIM”

Mustafa İlhan, sınava hazırlanırken sosyal hayatına, arkadaşlarına vakit ayırmaya devam ettiğini söyleyerek, “Daha çok böyle kötü olduğum konularda konuyu anlayana kadar çalıştım” dedi. Akıllı telefon kullanımını sınırlandırdığını anlatan İlhan, “Çok telefona bakmadım. Zaten bana da genellikle fazla mesaj gelmiyor bakmadığım için. Bu yüzden telefonla çok işim olmadı” şeklinde konuştu.

“DİJİTALDEN UZAK DURMAYA ÇALIŞTIM”

Muhammed Yusuf Soysal, sınava hazırlık sürecinde her gün çalıştığını söyledi. Soysal, sınava hazırlık sürecinde dijital cihaz kullanımını büyük ölçüde sınırlandırdığını belirterek, “Sadece haftada bir kısa süre bilgisayara bakıyordum. Onun dışında dijitalden uzak durmaya çalıştım.” ifadesini kullandı.

EFE’NİN SIRRI “PLANLI ÇALIŞMAK” 

Mardin’de 500 tam puan alan Mehmet Efe Arslanhan da başarısının sırrının planlı çalışmak olduğunu söyledi. Merkez Artuklu ilçesi Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun olan Mehmet Efe Arslanhan, sonraki yıllarda sınava girecek öğrencilere, “Bol bol kitap okuyun. Kendinizi rahatlatacak aktiviteler yapın. Durmadan sınavı düşünmeyin.” tavsiyelerinde bulundu.  

“ÇALIŞTIM VE GERİSİNİ ALLAH’A BIRAKTIM”

Giresun’da 500 tam puan alan Çınar Alp Çalış ise, “Olabildiğince düzenli çalıştım ve sınav günü geldiğinde gerisini Allah’a bıraktım” sözleriyle başarısının arka planını anlattı.

AA

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