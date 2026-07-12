Milletin emeği faize gidiyor

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Temmuz ayında 638,7 milyar liralık borç ödemesinin 272,8 milyar lirasının faize gideceğini belirterek, “Kasadan çıkan her 100 liranın 43 lirası faize ayrılıyor” dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Temmuz ayındaki 638,7 milyar TL’lik borç ödemesinin 272,8 milyar TL’sinin faize gittiğini belirterek, “Ülkedeki yaklaşık 16 milyon emekli göz önüne alındığında, sadece bu ay faiz lobisine ödenecek olan bu tutar emekli başına aylık yaklaşık 17 bin TL kaynak anlamına geliyor. Emekliye gelince kaynak yok diyen iktidar, kendi oluşturduğu faiz canavarını beslemek için parayı doğrudan aktarıyor. Yıllarca faiz lobisi argümanının arkasına saklananlar, Hazine’yi o lobinin merkezi haline getirdi” dedi.

“Vitrindeki parıltı gerçeği gizleyemiyor”

NATO Zirvesi ile aynı gün gerçekleştirilen Hazine ihalelerine dikkat çeken Şahin, hükümetin dışarıya güçlü bir görüntü vermeye çalışırken aynı gün yüksek faizle 190,3 milyar lira borçlandığını belirtti. Şahin, “Vitrindeki parıltı, mutfaktaki kapkara faiz gerçeğini örtmeye yetmiyor” dedi.

“Her 100 liranın 43’ü faize gidiyor”

Temmuz ayında 638,7 milyar liralık borç ödemesinin 272,8 milyar lirasının faiz olduğunu vurgulayan Şahin, kasadan çıkan her 100 liranın yaklaşık 43 lirasının faize gittiğini söyledi. Yaklaşık 16 milyon emekli dikkate alındığında bu tutarın emekli başına aylık 17 bin liraya karşılık geldiğini belirten Şahin, “Emekliye kaynak yok denilirken, Hazine faiz ödemelerine öncelik veriliyor” ifadelerini kullandı.

ANKARA - MEHMET KARA