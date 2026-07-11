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İspanya'daki yangınlarda 12 kişi öldü, 23 kişi kayıp - 860 farklı noktada orman yangınları devam ediyor

11 Temmuz 2026, Cumartesi 11:09
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ormanlık alanında çıkan yangınlarda ölü sayısı 12'ye çıkarken, 8 yaralı ve 23 kayıp olduğu bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti başkanı Juan Manuel Moreno, Almeria'nın Los Gallardos bölgesindeki yangında en az 12 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Moreno, ölenlerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu (İngiliz ve Belçikalı) olduğunu, yaralı 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.

"Büyük bir trajediyle karşı karşıyayız ve kayıp kişilerin yeni can kayıplarına dönüşmemesini umuyoruz." diyen Moreno, kopan özel bir elektrik hattından kaynaklanan yangının saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarların etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin sadece 2 saat içinde 15 kilometre ilerlediğini ve şu ana kadar 4 bin hektarlık bir alanı etkilediğini ifade etti.

Moreno, "Can kaybı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla erişilmesi çok zor olan bölgeler bulunuyor. Kayıp 23 kişiyi sağ salim bulmayı ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını umuyoruz. Arzulanan sonuç budur ve tüm yetkililer, bu kabusa bir son vermek için mümkün olan her yolla çaba göstererek bu doğrultuda çalışmaktadır." dedi.

Yangınlarından dolayı bölgede en çok kullanılan A-7 otoyolunun bir kısmı ile çok sayıda ara yolun trafiğe kapalı tutulduğu bildirildi.

Los Gallardos, Bedar ve Sorbas yerleşim yerlerini etkileyen ve 1500'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği orman yangınlarından dolayı bölgede 464 personel, 200 asker ve yaklaşık 20 hava aracı söndürme çalışmalarına katılıyor.

İspanya hükümeti, Los Gallardos'daki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere tüm kaynaklarını seferber etti

Trajik olaydan dolayı İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve tüm siyasi liderler başsağlığı mesajları yolladı.

Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Juan Manuel Moreno ile görüştüğünü, bu trajediyi göğüslemek için en başından beri en üst düzeyde kurumsal iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, "İspanya hükümeti tüm maddi ve beşeri kaynaklarını Los Gallardos'taki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere halihazırda seferber etmiştir.Ölenlerin ailelerine, hükümetin taziyelerini ve tüm bölge sakinleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Lütfen yetkililerin ve acil durum ekiplerinin uyarılarını dikkate alalım. Son derece dikkatli olalım." mesajını yayımladı.

İspanyol basını, ilk belirlemelere göre uzmanların yaptığı tahminlerde, yangının ölümlere neden olmasının sebebinin, bir elektrik direğinin devrilmesi ve alternatif bir güzergahtan kaçılmaya çalışılması olduğunu yazdı.

İspanya'nın 860 farklı noktasında orman yangınları sürüyor

Diğer yandan İspanya'daki orman yangınlarının gerçek zamanlı olarak gösterildiği "incendiosespana.es" sitesindeki bilgilere göre ülke genelinde mevcut durumda 860 noktada orman yangınlarının devam ettiği görüldü.

Bu yangınlar arasında Endülüs bölgesinin diğer bir kenti Malaga, ülkenin ortasında bulunan Toledo ve Avila kentleri ile Katalonya bölgesinin Lleida ve Girona kentlerinin dağlık yerlerinde hafta içinde çıkan ve devam eden yangınlar öne çıkıyor.

Sivil koruma ve itfaiye yetkilileri, yangınlar henüz kontrol altına alınmasa da hızının oldukça yavaşladığını, tahliye edilen bölge sakinlerinin çoğunluğunun evlerine geri dönmesine izin verildiğini duyurdu.

AA

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