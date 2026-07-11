İran: ABD geri adım atmalı

İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynağın, yarı resmî Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin, ABD mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Söz konusu kaynak ayrıca, İsrail medyasında yer alan ve İran’ın ABD’den müzakere talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak şunları kaydetti: "ABD’nin geri adım attığının göstergesi, savaşın sonlandırılması amacıyla Lübnan çalışma grubunun kurulması, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunun çözül- mesi ve İran’ın petrol ihracatının normale dönmesi başta olmak üzere üzerinde mutabakata varılan diğer hususların uygulamaya konulmasıdır." AA

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