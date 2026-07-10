Henüz karar vermedim

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında F-35 konusunda daha temkinli ifadeler kullandı.

Türkiye ile ilişkilerin son dönemde önemli ölçüde geliştiğini belirten Trump, “Şu anda en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz Türkiye ile. F-35 uçağı en iyi uçak ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor” dedi. Ankara’dan ayrılmadan önce ise F-35 sürecine ilişkin nihaî kararın henüz verilmediğini belirterek, “Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim” açıklamasında bulundu. Trump’ın bu açıklaması, Ankara’da verdiği olumlu mesajların ardından F-35 sürecine ilişkin kararın henüz kesinleşmediğini ortaya koydu. Haber Merkezi

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