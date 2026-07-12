Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حپسده‌كى اوچ يوز آدمڭ آز بر زمانده رسالهِٔ نورله إصلاح اولماسى، جنايتلردن توبه ايده‌رك و بتون اونلر نماز قيلمالرى، علاقه‌دار مأمورلرڭ نظرِ دقّتلرينى جلب ايتمش. Nurdan Katreler Hapisteki üç yüz adamın az bir zamanda Risale-i Nur’la ıslah olması, cinayetlerden tevbe ederek ve bütün onlar namaz kılmaları, alâkadar memurların nazar-ı dikkatlerini celb etmiş. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 462

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