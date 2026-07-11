Gazze'de kefen de yok mezar da

İsrail’in soykırımı ve ablukası altındaki Gazze’de kefen stokları tükenirken, mezarlıklarda da boş yer kalmadı. Cenaze görevlileri acil yardım çağrısı yaptı.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi, eşi benzeri görülmemiş bir insanî felâkete sahne olurken bölgede şehit olan insanları defnetmek için kefen ve mezar bulunmasında zorluk yaşanıyor. Yalnızca kefen değil, yaklaşık 365 kilometrekarelik yüzölçümü bulunan bölgede halk yeni mezar yeri bulmakta da zorlanıyor.

Kefen stokları tükenmek üzere

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde kefen ve mezar yeri sıkıntısı yaşanırken, cenaze hizmetlerinde görev yapanlar mevcut stokların tükenmek üzere olduğunu ve defin işlemlerinin her geçen gün daha da zorlaştığını belirtti. Gazze’deki Şifa, Aksa Şehitleri ve Nasır hastanelerine bağlı cenaze yıkama merkezlerinden sorumlu İbrahim İslih, yaptığı açıklamada, “Elimizdeki kefen stoğu bir haftadan kısa sürede tükenecek. Uluslararası toplum kuruluşlarına bize kefen gönderme çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Mezarlıklarda boş alan kalmadı

Gazze’de cenaze ve defin hizmetlerinde görev yapan Yusuf Ebu Hatab da mezarlıklarda boş alan kalmadığını ifade etti. Ebu Hatab, “Gazze’de yeni kabristan için alan bulunmuyor. Cenazeler toplu mezarlara ya da yıkılan binaların enkazından temizlenen dar alanlara defnediliyor.” diye konuştu.

Defin için yer sıkıntısı var

Bugüne dek gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle mezarlıkların tamamı dolduğu için bölgedeki pek çok boş arazi de kabristana döndü. Bunun yanı sıra Gazze’nin yaklaşık yüzde 70’ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin yüzde 30’unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Bu durum etrafı İsrail ordusuyla çevrili, topraklarının çoğu işgal edilmiş, abluka altındaki bölgede ölen insanları defnedecek yer bulmakta da zorluk yaşanmasına sebep oldu.