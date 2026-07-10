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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Kaynaklar adaletli paylaşılsın

10 Temmuz 2026, Cuma 09:36
TÜRKİYE'NİN IMKÂNLARININ HERKESE YETECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLEREK, ASIL PROBLEMİN BU ZENGİNLİĞİN ADALETSİZ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ.

Hakkı olanın hakkını teslim etmek - TBMM'de gündeme getiriyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

Emekli subay ve astsubayların sıkıntılarını dinleyen Arıkan, “Bahsedilen talepleri dinlemek, o talepleri Ankara’ya götürmek, Meclis kürsüsünde dillendirdikten sonra gerek kanun teklifi gerek görüşme önerisi şeklinde gündemde tutmaya çalışacağız” ifadesini kullandı. Arıkan, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, problemin kaynak yetersizliğinden değil adaletsiz bölüşümden kaynaklandığının altını çizdi.

TBMM’de gündeme gelecek

Problemlerin çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni işaret eden Arıkan, verilen hak mücadelesinin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Bahsedilen talepleri dinlemek, o talepleri Ankara’ya götürmek, Meclis kürsüsünde dillendirdikten sonra gerek kanun teklifi gerek görüşme önerisi şeklinde gündemde tutmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

Hakkı olanın hakkını teslim edelim

Arıkan şunları söyledi: “Çok zengin, çok büyük bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin kaynakları bütün hak talebinde bulunan, hak arayan insanların taleplerini fazlasıyla karşılayacak imkânlara sahip. Ama sorunun adı adil paylaşımla alakalı. Birçok problem ve sıkıntı var ama Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir problemi olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Yeter ki gelir hususunda adil paylaşımı temin edelim. Yeter ki daha fazla sesini yükseltenin haklarını değil, hakkı olanın hakkını teslim etme noktasında adil bir yaklaşım ortaya koyalım.”

Kayseri - Anka

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