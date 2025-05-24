İran ile ABD arasındaki 5. tur nükleer görüşmeler de sona erdi

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da, Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin beşinci turu sona erdi.

Umman’ın Roma Büyükelçiliğinde bir araya gelen taraflardan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel saatle 16.00 civarında konuttan ayrıldı.

Bunun ardından görüşmelerin tamamlandığı iddiaları ortaya atıldı ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki siyasi görüşmelerin ardından teknik görüşmelere geçildiğini belirtti.

Witkoff'un daha önce planlanan bir uçuşa yetişmesi için erkenden müzakerelerin gerçekleştirildiği konuttan ayrıldığını aktaran Bekayi, görüşmelerin "sakin ve profesyonel" bir havada gerçekleştiğini ve İran ile Umman Dışişleri bakanlarının da tekrardan bir araya geldiğini söyledi.

Witkoff'un çıkışından yaklaşık bir saat sonra da ilk olarak ABD heyetinin daha sonra İran heyetinin müzakere alanından ayrıldığı görüldü.

Görüşmeler yaklaşık 3,5 saat sürdü.

İran veya ABD tarafından görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İran - ABD görüşmelerinin beşinci turu bugün Roma'da bir miktar ilerlemeyle sona erdi ancak kesin bir ilerleme olmadı. Önümüzdeki günlerde kalan sorunları netleştirmeyi umuyoruz. Böylece sürdürülebilir ve saygın bir anlaşmaya varma ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz."