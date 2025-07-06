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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

İran'ın füzeleri, İsrail'deki 5 askeri tesisi doğrudan vurmuş

06 Temmuz 2025, Pazar 13:03
Uydu radar verileri, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında, aralarında bir hava üssü ve istihbarat toplama merkezinin de bulunduğu 5 askeri tesisin doğrudan vurulduğunu gösterdi.

Savaş bölgelerinde bomba hasarının belirlendiği uydu radar verileri, Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesiyle paylaşıldı.

 

Verilere göre İran, İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerinde yer alan hava üssü, istihbarat merkezi ve lojistik tesis dahil en az 5 askeri hedefi altı füzeyle vurdu.

Bu saldırılar, İsrail makamları tarafından kamuoyuna açıklanmadı.

The Telegraph'ın analizine göre, İran füzelerinin büyük çoğunluğu durdurulmuş olsa da saldırıların ilk 8 günü hedeflerine isabet eden füze oranıa giderek arttı.

Karşılıklı saldırıların yedinci gününden itibaren İran tarafından fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sı İsrail'in hava savunma sistemini delerek hedeflerine ulaştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

AA

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