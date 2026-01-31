İran: Müzakerelere de savaşa da hazırlıklıyız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, “İran İslam Cumhuriyeti nasıl müzakereler için hazırlıklıysa savaş için de hazırlıklıdır.

Biz hatta daha da hazırız. Hazirandaki savaştan, önceki döneme kıyasla daha da hazırız. Amerika’nın bu sefer doğrudan olaya girmesi durumu daha da değiştirecektir. Maalesef ikili bir savaşın sınırlarını da aşma ihtimali var. Aslında bu bir savaşın özelliğidir ne yazık ki. Umarım bir an önce akıl ve mantık çerçevesinde hareket ederler. Bölgeyi tamamıyla savaşa sürüklemek isteyenler inşallah amaçlarına ulaşmazlar.” dedi. Arakçi, Türkiye’ye de arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti. AA

