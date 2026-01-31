Trabzon Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde düzenlenen Risale-i Nur okuma programında, Sahabe mesleği, ihlâs, Kur’ân’ın hâkimiyeti ve ahirzaman bahisleri müzakereli derslerle ele alındı.

Risale-i Nur okuma programı Trabzon’un ev sahipliğinde gerçekleşti

Risale-i Nur hizmeti metne dayalı ve okumak üzere teessüs etmiş bir hizmettir. Okumak bizim gıdamızdır. Bu gayeyle 21-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Trabzon Yeni Asya hizmet merkezinde talebe ve yetişkinler için tertiplenen okuma programına biz de iştirak ettik. Programa; Trabzon il ve ilçeleri başta olmak üzere Bayburt, Rize ve Giresun’dan katılımlar oldu.

Niçin Sahabe mesleği?

Biz programa 23 Ocak günü katılıp akşam da umumî derse iştirak ettik. Umumî mahal dersi olması hasebiyle kalabalık bir cemaate “Niçin Sahabe mesleği?” konulu bir blok ders okuduk. Bediüzzaman Hazretleri’nin “Mesleğimiz Sahabe mesleğinin bir cilvesi” demesinin sırrına ait noktaları Risale-i Nur’un müteferrik kısımlarından okuyarak Asr-ı Saadetteki Sahabe efendilerimizin yaşamış oldukları hadiselerle irtibatlarını kurmaya çalıştık.

Neticede Risale-i Nur mesleğinin maddî ve manevî Sahabe mesleği hususiyetlerini tebarüz ettirmeye ve Risale-i Nur mesleğinin Sahabe mesleği olmasının sırrını ortaya çıkarmaya çalıştık. Ders bitiminde hususan Bilâl kardeşimizin çok mühim ve manidar suallerine cevaplar vermeye gayret ettik. Kardeşimizi hem sualleri için, hem de müdakkik bir Nur talebesi hususiyetiyle tebrik ediyoruz. Başka sualler ve bu suallere cevap olabilecek diğer katılımcıların katkılarını da kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Feyizli müzakereler

24 Ocak günü sabah kahvaltısı sonrası Rumuzat-ı Semaniye merkezli dört yüz yıla bakan simetrik tarihler üzerine müzakereli bir ders paylaştık. Bu dersin tarihî bağlantılarının ve günümüze bakan noktalarının programa iştirak edenlerce çok manidar bulunduğunu ve çok dikkat çeken noktalar olduğunu ifade ederek hayretle karşıladıklarına şahit olduk. Aynı gün öyle namazı sonrası Sünuhat Risalesi’nden Kur’ân’ın hâkimiyet-i mutlakası dersinin müzakeresi de birlikte yapıldı. Melzum, lâzım ve lâzımın lâzımı mevzuları üzerinde müdakkikane yapılan müzakereler istifadeye medar oldu. Aynı günü yatsı namazı sonrası İhlâs Risalesi okumaları ve yapılan kısa müzakerelerde katılımcıların iştirakiyle feyizli sohbetlere vesile oldu.

25 Ocak günü ise sabah kahvaltısı sonrası yapılan ahirzaman hadisatı ve Hz. İsa (as) meselesini okuyup müzakeresini yaptık. Bu dersin de çok manidar ve feyizli neticelerine ulaşıldığı ifade edildi. Programa iştirak edenler, bu tür faaliyetlerin tekrarı duasıyla ayrıldılar.

Program intibaları:

- Halim Turgut (Bayburt): Bizim mesleğimizde istişare olduğu için bir kişinin aklı öne çıkmıyor, çok güzel ortak akıl işliyor. Müsbet eleştiri var. İzzet Begoviç öyle diyor: “Bu acı şeyi (müsbet eleştiriyi) elimde imkân olsa bütün İslâm ülkelerinin okullarına koyardım.” Bu programda ortak aklı çalıştı, çok istifade ettim. İnşallah bu tür programlarla müfritane irtibatı devam ettirelim.

- Ahmet Karpuz (Trabzon): Şu bir gerçek ki bu tür programlara katılmak lâzım ve şiddetle ihtiyaç var.

- Temel Akyüz (Trabzon): Biz tabiî ev sahibi olarak programla ilgili yapıcı tenkitler de beklerdik. Programa katılım genel anlamda güzel ancak katılımın, özellikle Trabzon ve çevre iller açısından, beklentinin altında kaldığını ifade etmeliyim. Herkesin bulunduğu yerlerde katılımı arttırma yönünde daha fazla gayret göstermesi gerekir. Emek verilerek hazırlanan bu programlardan daha geniş bir katılımla istifade edilmesi önemlidir.

- Ayhan Sargın (Giresun): Ben ilk defa katıldım böyle bir okuma programına. Çok da istifade ettiğimi düşünüyorum. Bazen böyle kesik, kopuk bilgiler kulağımıza geliyordu, böyle detaylı bir çalışmayı ilk defa dinledim. Allah razı olsun, çok da memnun kaldım.

- Nimetullar Çakır (Rize-Çayeli): Çok teşekkür ederim Trabzon’a. Bu işleri çok güzel yapıyor. Tabiî, herkesin daha çok katılması gerekir. Vazifeli kardeşlerimiz Risale-i Nur’daki sırlara iyi çalışmış. Gerçekten bana bir ivme, merak kazandırdı. İnşallah çalışmalarımızı daha fazla şevkle yapacağız. Teşekkür ederim. Risale-i Nur talebeleri bu meseleleri çok iyi bilmesi lâzım ki istikâmetini devam ettirsin.

- Mehmet Kurt (Trabzon): Kardeşimiz gerçekten güzel hazırlanmış. Biz çekirdek olarak, nüve olarak Risale-i Nur’da geçen mevzuları güzelce anlattı. “Risale-i Nur’u anlayarak okuyan bir senede âlim olur” hakikatini bize gösterdi. Çalışmaları gerçekten istifadeli oldu. Anlamadığımız, zihnimizde yanlış mana verdiğimiz konular da tashih edildi. Allah razı olsun.

- Abdülkadir Bâki (Trabzon): Program benim açımdan çok önemliydi. Ahirzaman şahıslarının dördüncü ayağı muallâktaydı, şimdi tam oturdu. Güzel bir katılım oldu. Çok daha fazla katılım olsaydı bu kadar fazla verimli olmayabilirdi. Bu programlara azamî katılmak lâzım. Risale-i Nur’u lahika mektupları ve Eski Said Eserlerini müzakere şeklinde okumak lâzım. Her okuyuşta başka mana ortaya çıkıyor. Allah razı olsun.

- Hüseyin Binatlıbinaoğlu (Hemşin): Çok istifade ettim. Eğer ben bu toplantıya, sohbete katılmamış olsaydım büyük bir eksiklik olacaktı benim için. Cenab-ı Allah lütfetti, buraya intikal edebildim. Çok mutluyum, huzurluyum. Ve gelecekten umudum çok arttı. Elhamdülillah! Yıllar önce ben lise öğrencisiydim, Karadeniz Ereğli’sinde orada Ali Aktürk hocanın vesilesiyle -müftüydü kendisi- Risale-i Nur’la şereflendim. Aradan yaklaşık altmış yıl geçti, oradaki kadar istifade ettim buradan. Çok mutluyum.

ABDULBÂKİ ÇİMİÇ